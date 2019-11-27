Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı

6 saat önce

Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir performansla yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yaptığı kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti.

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan Gençlerbirliği uyarısı, System.String[]

Süper Lig'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı bir performansla yoluna devam eden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yaptığı kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Nurettin Soykan

Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana Hadebe dışındaki bütün futbolcular katıldı.

Hadebe'nin milli maç için gittiği ülkesinde pasportunda yaşanan bir sorundan dolayı henüz dönemediği belirtildi.

Antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalışması yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantı yapan Sergen Yalçın, cuma günü deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sergen Yalçın, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:23 
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