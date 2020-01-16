Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın, Erol Bulut ile aynı kaderi yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın, Erol Bulut ile aynı kaderi yaşadı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın, Erol Bulut ile aynı kaderi yaşadı

6 saat önce

Sezon başında sarı-siyahlı ekiple anlaşan Yalçın'ın haziran ayında geldiği teknik direktörlük görevi, 6 ay 18 gün sürdü.

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın, Erol Bulut ile aynı kaderi yaşadı, System.String[]

Sezon başında sarı-siyahlı ekiple anlaşan Yalçın'ın haziran ayında geldiği teknik direktörlük görevi, 6 ay 18 gün sürdü. Malatya ekibi, Yalçın'ın yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşadı.


Sarı-siyahlılar, 17 lig maçında 32 gol kaydederken, kalesinde ise 22 gol gördü. Malatya ekibi, 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla 8. sırada kapattı.


BtcTurk Yeni Malatyaspor, önemli çıkış yakaladığı 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 29 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.


Yalçın, 2019-2020 sezonunda ise geçen sezonun ilk yarısına göre 5 puan geride kaldı.


- UEFA Avrupa Ligi maçlarına Sergen Yalçın idaresinde çıktı


Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın, Süper Lig'i 47 puanla 5. sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Lig'inde ön eleme oynama hakkı kazanan Yeni Malatyaspor ile UEFA Avrupa Ligi maçlarına çıktı.


Sergen Yalçın, sarı-siyahlı takımın başında çıktığı 4 UEFA Avrupa Lig ön eleme maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.


Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımını 1-0 yenmesine rağmen ilk müsabakadaki 3-1'lik yenilgi nedeniyle Avrupa'ya veda etti.


- Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti ayrılık getirdi


Sarı-siyahlı takım, üçüncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'in ilk yarısında istediği performansı sahaya ve sonuca yansıtamadı.


Ligde inişli çıkışlı grafik çizen Malatya ekibi, ofansif oyunuyla izleyenlere seyir zevki yüksek maçlar seyrettirse de sezonun ilk yarısında geçen sezonun gerisinde kaldı.


- Erol Bulut ile aynı kaderi yaşadı


Yeni Malatyaspor Kulübü, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Galatasaray'a 5-2 mağlup olmasının ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrılmıştı.


Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın ile de aynı durumu yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 4-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.


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Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:43 
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