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Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın olmadan ilk idman!
6 saat önce
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-siyahlılar, idmanı kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sonlandırdı.
Tam kadro gerçekleştirdiği antrenmanı, Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten ve yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi de takip etti.
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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:14
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