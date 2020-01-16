Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın olmadan ilk idman!

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Sarı-siyahlılar, idmanı kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sonlandırdı.



Tam kadro gerçekleştirdiği antrenmanı, Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten ve yönetim kurulu üyesi İlhan Çelebi de takip etti.



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