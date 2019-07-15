Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
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Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları

6 saat önce

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi.

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2019-2020 sezonu hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, sabah antrenmanına salonda denge ve kondisyon hareketleriyle başladı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma oynadı ve pas çalıştı. Üçerli takımlar halinde maçla günün ilk antrenmanı tamamlandı.
Akşam antrenmanı ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Çalışmalara, Arturo Mina ve Fabien Farnolle'nin de katıldığı belirtildi.
Sarı-siyahlılar, çalışmalarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:41 Kaynak: AA
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