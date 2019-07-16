Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, günün ilk idmanına kondisyon hareketleriyle başladı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalıştı.
Sarı-siyahlılar, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
Öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi biten Gökhan Töre ile anlaşıldığını duyuran Malatya ekibinin, resmi imzaların atılmasının ardından futbolcuyu kampa getireceği öğrenildi.
Gökhan Töre'nin akşam saatlerinde Topuk Yaylası'na geleceği, yarın ise takımla çalışacağı belirtildi.
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! Muhabirleri gören Gökhan Töre büyük panik yaşadı: Aman yanlış bir şey olmasın Transferine kesin gözüyle bakılan Fejsa transferine Yanal'dan veto Wesley Sneijder, Türk medyasına çattı: Beyni olmayan insanlar!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]