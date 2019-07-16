Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları

Spor
Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor
, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti. Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası
Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın
yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-siyahlı futbolcular, günün ilk idmanına kondisyon hareketleriyle başladı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalıştı.
Sarı-siyahlılar, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
Öte yandan Beşiktaş
ile sözleşmesi biten Gökhan Töre
ile anlaşıldığını duyuran Malatya ekibinin, resmi imzaların atılmasının ardından futbolcuyu kampa getireceği öğrenildi.
Gökhan Töre'nin akşam saatlerinde Topuk Yaylası'na geleceği, yarın ise takımla çalışacağı belirtildi.