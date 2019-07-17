Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları

Spor
Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası
Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Malatya ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın
yönetimindeki antrenmana kondisyon ve koşuyla başladı.
Sarı-siyahlılar, ısınma hareketleriyle devam eden idmanı 5'e 2 top kapma çalışması, reaksiyon sürati ve çift kale maç yaparak tamamladı.
Bu arada takımın yeni transferi Gökhan Töre
'nin yarınki antrenmana katılacağını öğrenildi.
Malatya ekibi, yarın saat 14.00'te Topuk Yaylası Tesisleri'nde Demir Grup Sivasspor
ile hazırlık maçı oynayacak.