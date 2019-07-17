Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarına devam eden Malatya ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana kondisyon ve koşuyla başladı.
Sarı-siyahlılar, ısınma hareketleriyle devam eden idmanı 5'e 2 top kapma çalışması, reaksiyon sürati ve çift kale maç yaparak tamamladı.
Bu arada takımın yeni transferi Gökhan Töre'nin yarınki antrenmana katılacağını öğrenildi.
Malatya ekibi, yarın saat 14.00'te Topuk Yaylası Tesisleri'nde Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı Galatasaray, Jean Michael Seri transferini KAP'a bildirdi Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı EURO 2020 Elemeleri S Sport'ta yayımlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:15:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]