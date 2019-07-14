Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları - DÜZCE
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Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları - DÜZCE

13 saat önce

2019-2020 sezonu hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa giren Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, ilk antrenmanını yaptı.

2019-2020 sezonu hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa giren Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, ilk antrenmanını yaptı.
Bolu'daki 1. etap çalışmasının ardından izin yapan sarı-siyahlı futbolcular, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Burada yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra kondisyon çalışması yapan Malatya ekibi, idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Teenage Hadebe de antrenmanda yer aldı
Sarı-siyahlı kulübün Güney Afrika ligi takımlarından Kaizer Chiefs'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Teenage Hadebe de antrenmanda yer aldı.
Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hadebe, daha sonra belirlenen program dahilinde ayrı çalışma yaptı.
Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları - DÜZCE
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:22 Kaynak: AA
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