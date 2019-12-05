Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
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Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman dayanıklılık ve güç çalışmalarının ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.

Tam kadro yapılan idmanda sarı-siyahlılar, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:08 Kaynak: AA
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