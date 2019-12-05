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Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
6 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:08 Kaynak: AA
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman dayanıklılık ve güç çalışmalarının ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti.
Tam kadro yapılan idmanda sarı-siyahlılar, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.
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