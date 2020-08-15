Yeni Malatyaspor'da ikinci başkan Selim Pilten'in ardından, yönetim kurulu üyesi Erdal Gündüz de istifa etti.

Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da sular durulmuyor. İkinci başkan Selim Pilten'in ardından, yönetim kurulu üyesi Erdal Gündüz de istifa etti. İstifasını yönetime sunan Gündüz, istifasında kararlı olduğunu, devam etmek istemediğini ifade etti.

Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada ise, "Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu üyeliğimden ve altyapı sorumluluğumdan bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Malatyaspor Yönetim Kurulu, Gündüz'ün istifasını pazartesi günü değerlendirdikten sonra nihai kararı verecek. - MALATYA