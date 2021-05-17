Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'de kalmanın mutluluğu yaşanıyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'de kalmanın mutluluğu yaşanıyor

17.05.2021 10:21
Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'de kalmanın mutluluğu yaşanıyor, System.String[]

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'da kümede kalmanın sevinci yaşanıyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'da kümede kalmanın sevinci yaşanıyor.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve geçen sezon küme düşen ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgını nedeniyle ligden düşmeyi kaldırmasıyla yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı bulan Malatya ekibi, bu sezon da inişli çıkışlı grafik sergiledi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu idaresinde kadrosuna Benjamin Tetteh, Murat Akça, Jetmir Topalli, Zeki Yavru, Christian Cueva, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Adem Büyük ve kaleci Guido Herrera'yı dahil eden Helenex Yeni Malatyaspor, lige büyük umutlarla başladı.

Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle sezona başlayan sarı-siyahlılar, ilk galibiyetini 4. haftada Antalyaspor karşısında aldı. Ardından oynadığı maçlarda da istenileni veremeyen Malatya temsilcisi, özellikle sezonun ikinci yarısında dibe çöktü.

Malatya ekibi, 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik galibiyetin ardından oynadığı 13 maçı kazanamadı. Helenex Yeni Malatyaspor, söz konusu 13 maçta sadece 7 puan toplayabildi.

Malatya ekibi Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek, 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.

Sezonun ilk yarısını 27 puan toplayan Helenex Yeni Malatyaspor, ikinci yarı ise 18 puan toplayabildi.

Sarı-siyahlı ekip, toplamda 10 galibiyet, 15'er beraberlik ve mağlubiyetle 45 puan toplayıp ligi 15. sırada tamamladı.

Malatya ekibi, ligde attığı 49 gole karşılık kalesinde ise 53 gol gördü.

Helenex Yeni Malatyaspor 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Hamza Hamzaoğlu gitti İrfan Buz geldi

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Helenex Yeni Malatyaspor, bu mağlubiyet sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Sezon başında göreve getirilen Hamzaoğlu yönetiminde Malatya temsilcisi, Süper Lig'de 25 maça çıktı. Sarı-siyahlılar, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 9 beraberlikle 30 puan topladı.

Helenex Yeni Malatyaspor, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-siyahlılar Hamza Hamzaoğlu'nun ardından teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.

İkinci kez Yeni Malatyaspor'da göreve gelen İrfan Buz, 31. haftadaki Gaziantep maçında takımın başında sahaya çıktı.

Malatya ekibi, İrfan Buz idaresinde 12 maç oynadı. Sarı-siyahlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Gemisine dönen kaptan takımını ligde tuttu

Süper Lig'de bir sezonluk Galatasaray macerasının ardından Helenex Yeni Malatyaspor'a geri dönen takım kaptanı Adem Büyük, sarı-siyahlı ekibe golleriyle katkı sundu.

Ligin tecrübeli ismi, 2017-2018 sezonda geldiği Helenex Yeni Malatyaspor'da iki sezon forma giydi. Sarı-siyahlı takımla ilk sezonunda ligi 10. sırada bitiren Adem, 2018-2019 sezonunda ise takımıyla ligi 5. olarak tamamladı.

Bu iki sezonda takımının başarısında önemli rol alan 33 yaşındaki golcü, geçen sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bir sezon top koşturan Adem, teknik kadronun kendisini bırakmak istememesine rağmen daha fazla forma giyme istediği için takımdan ayrılarak Helenex Yeni Malatyaspor'a döndü.

Malatya ekibinin en önemli hücum kozu olan kaptan Adem Büyük, gösterdiği performans ve attığı gollerle takımını sırtladı.

Sarı-siyahlı ekipte, 17 golle takımın skor yükünü omuzlayan Adem Büyük, takımının lige tutunmasını önemli katkı sağladı.

Adem Büyük, penaltı atışlarından da en fazla skor üreten isim oldu. Adem Büyük, beyaz noktadan 9 gol bulurken, 1 penaltıyı da gole çeviremedi.

En golcü Türk oyuncu: Adem Büyük

Helenex Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu.

Takımının Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta da fileleri havalandıran Adem, 17 gole ulaşarak sezonun en golcü Türk oyuncusu oldu.

Gaziantepli futbolcu Muhammet Demir ise 2020-2021 sezonunu 15 golle tamamladı.

Umut Bulut, tarihe geçti

Helenex Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu.

Umut Bulut, 25. haftada oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyerek Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu egale etti.

37 yaşındaki futbolcu, 26. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında ilk 11'de yer alarak ise tarihe geçti. Umut, bu maçta 504. kez sahaya çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etti.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan Umut Bulut'un 17 sezonda şu ana kadar 163 golü bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'de kalmanın mutluluğu yaşanıyor - Son Dakika Spor


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