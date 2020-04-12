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Yeni Malatyaspor'da tarihin en kötü serisi
7 saat önce
Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya temsilcisinde, Hikmet Karaman döneminde ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi. Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 11 haftada rakip ağlara 6 gol bırakırken, kalesinde ise 17 gol gördü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:10
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