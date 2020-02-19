Yeni Malatyaspor'da tek gündem Antalyaspor maçı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'da tek gündem Antalyaspor maçı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da tek gündem Antalyaspor maçı

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, hafta sonu sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçı için kenetlendiklerini kaydederek, "Geçen hafta Galatasaray karşısındaki oyunumuzla ilerisi adına umut verdik.

Yeni Malatyaspor'da tek gündem Antalyaspor maçı, System.String[]

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, hafta sonu sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçı için kenetlendiklerini kaydederek, "Geçen hafta Galatasaray karşısındaki oyunumuzla ilerisi adına umut verdik. Bu hafta sahamızda oldukça önemli bir 90 dakikaya çıkacağız. Takım olarak bu tür maçların üstesinden gelecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Takımdaki son durum ve bu hafta oynayacakları Antalyaspor müsabakasıyla ilgili açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, taraftardan destek istedi.

Geçen hafta deplasmanda iyi oynamalarına rağmen hakemin de etki eden kararlarıyla kaybettiklerini belirten Ravcı, "Geçen hafta Galatasaray karşısındaki oyunumuzla ilerisi adına umut verdik. Bu hafta sahamızda oldukça önemli bir 90 dakikaya çıkacağız. Takım olarak bu tür maçların üstesinden gelecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım geçen haftanın VAR hakemi oturup maçı tekrar izlemiştir. Tüm Türkiye'nin gördüğünü onun görmemesine hiçbir mantık veremiyoruz. Sezon başından beri hep canı yanan biziz. Niye diye sormak en doğal hakkımız" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZ HEM KAFA OLARAK, HEM FİZİK OLARAK BU MAÇA HAZIR"

Ravcı, Antalyaspor müsabakasına taraftarlarını beklediklerini de belirterek, "Pazar günü sahamızda Antalyaspor ile oldukça önemli bir maça çıkacağız. Takım olarak geçen haftaki oyunumuzu oynamamız halinde sahadan 3 puanla ayrılan tarafın biz olacağımıza inanıyorum. Futbolcularımız hem kafa olarak, hem fizik olarak bu maça hazır. Taraftarımızın da yanımızda olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

(Mehmet Türel/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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