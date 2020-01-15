Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

7 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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