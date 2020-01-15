Son Dakika › Güncel › Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı
7 saat önce
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı Yeni Malatyaspor'dan gönderilen Sergen Yalçın: Karara şaşırdık Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü