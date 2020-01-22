Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri! - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri! - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri!

6 saat önce

Teknik direktör Sergen Yalçın ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni teknik adamını bulduA Spor'da yer alan habere göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri!, System.String[]

Teknik direktör Sergen Yalçın ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni teknik adamını buldu


A Spor'da yer alan habere göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı.


Tolunay Kafkas, son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.


Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:12 
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