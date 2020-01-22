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Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri!
6 saat önce
Teknik direktör Sergen Yalçın ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni teknik adamını bulduA Spor'da yer alan habere göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:12
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