Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

58 dakika önce

Süper Lig'de yeni sezona M. Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor, 2. haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig'de yeni sezona M. Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor, 2. haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana Partizan maçında sakatlanan ve tedavisi için Belgrad'da bulunan Issam Chehabeke katılmadı. Faslı futbolcunun Trabzonspor maçında da kadroda yer alamayacağı belirtildi. Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, geçen haftaki futbol ve sonuç için bir kez daha futbolcularını kutlayarak, "Sezona galibiyetle başlamak önemliydi. Her birinizin performansından gayet memnunum. Hepinizin formayı almak için ortaya koyacağınız gayret emin olun beni ziyadesiyle memnun edecektir. Bu anlamda iyi olan, çok çalışan formanın sahibi olacaktır" dedi. Takım daha sonra düz koşu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Son bölümde ise koordinasyon ve pas çalışması yapıldı.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
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