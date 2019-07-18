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Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

2 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaştı.

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaştı.
Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon İtalya'nın Benevento takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Guilherme ile yeniden anlaştığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve yine yeniden Yeni Malatyaspor'umuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam." ifadeleri kullanıldı.
Yeni Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:29 Kaynak: AA
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