Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, ara transfer döneminde kadrolarına en az 2 futbolcu daha katmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, ara transfer döneminde kadrolarına en az 2 futbolcu daha katmayı hedeflediklerini söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade etti.

Oyuncularının yorgun olduğunu ancak takımın bu denli göze hoş gelmeyen bir futbol sergilemesinin kendilerini şaşırttığını aktaran Çelikel, "Sergen hocamız da söyledi, bence de ligin ilk yarısının en kötü maçını yaptık. Kendi sahamızda bu durum bizi üzdü. Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Artık bu maçı unuttuk." diye konuştu.

İlk yarının son haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çelikel, "İnşallah Gaziantep FK maçında 3 puan alarak, ligin ilk yarısını 26 puanda bitirerek devre arasına gireceğiz." ifadesini kullandı.

Çelikel, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sergen hoca ve teknik heyet, sürekli koordine halinde. Umut Bulut'u aldık. Takımımıza en az 2 futbolcu daha katmaya çalışıyoruz. Transfer çalışmalarımız yoğun. Transferde orta saha üzerinde duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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