Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

20 dakika önce

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor Nice'den transfer ettiği merkez orta saha Remi Walter'den sonra savunmaya ve forvete de takviye yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları, System.String[]

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor Nice'den transfer ettiği merkez orta saha Remi Walter'den sonra savunmaya ve forvete de takviye yapmaya hazırlanıyor.


Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik heyetin kim olacağı sorusunun cevap beklediği Yeni Malatyaspor'da ara transfer döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesinin Remi Wolter hamlesi sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürürken, savunma ve forvete de transfer yapılacağı açıklandı.


İki bölgeye de yabancı oyuncu almayı planlayan Malatya ekibinin görüşme halinde olduğu isimlerle anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. Yeni Malatyaspor'un bu 2 transferi gerçekleştirmesi halinde kadrosundan 1 isimle de yollarını ayıracağı belirtildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve transferde Remi Walter ile anlaştı Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yolları ayırıp Sergen Yalçın'ı takımın başına getirecek Taraftar protestosuna Karius, gülerek karşılık verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 10:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]