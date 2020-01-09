Yeni Malatyaspor'da transfer zirvesi! Sergen Yalçın... - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da transfer zirvesi! Sergen Yalçın... - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da transfer zirvesi! Sergen Yalçın...

6 saat önce

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları kapsamında takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da bir transfer zirvesi gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor'da transfer zirvesi! Sergen Yalçın..., System.String[]

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları kapsamında takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da bir transfer zirvesi gerçekleştirildi.


Devre arası kamp çalışmalarını yerinde izlemek için gittiği Antalya'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Sportif Direktör Ali Ravcı ile bir araya gelen Kulüp Başkanı Adil Gevrek bu ikiliyle fikir alışverişinde bulundu.


Teknik heyetin bir stoper ve orta saha oyuncusu alınması talebine olumlu yanıt verdiği belirtilen Adil Gevrek'in bu transferlerin yapılması için çalışmaların sürdüğünü paylaştığı bildirildi. Görüşmede mevcut kadroyu bozmadan eksik mevkilere takviye yapılarak yola devam edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı belirtildi. Başkan Gevrek'in görüşmede ayrıca Teknik Direktör Sergen Yalçın'a güvenini belirttiği ve bu sezonki hedeflerine ulaşacaklarına inandığını paylaştığı da öğrenildi.


Gevrek'in daha sonra futbolcularla da bir araya gelerek kısa bir konuşma yaptığı ifade edildi.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:11 
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