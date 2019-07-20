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Yeni Malatyaspor'da Ufuk Ceylan sağlık kontrolünden geçti

20 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kaleci Ufuk Ceylan sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'da Ufuk Ceylan sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi kaleci Ufuk Ceylan sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı 33 yaşındaki file bekçisi Ufuk Ceylan, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Ceylan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
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