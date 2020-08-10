Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Süper ekiplerinden Yeni Malatyaspor , yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Bolu 'da gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlayacak olan Yeni Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmek için de yoğun mesai harcıyor. Sarı-siyahlı ekipte, anlaşmaya varılan 3 futbolcunun Bolu'da yapılacak ilk etap kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesinde 2 kez Bolu'da kamp yapacak Yeni Malatyspor, mevcut futbolcuları ve 3 yeni transferiyle birlikte antrenmanlara 13 kişiyle başlayacak. Malatya temsilcisinde ilk etap kampına Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir , Hadebe, Mina, Sakıb, Fofana, Yusuf, Berk Yıldız , Mustafa Eskihellaç, Kubilay ve Murat Yıldırım gibi isimlerin katılacağı belirtildi.KARAMAN İLE YOLLAR AYRILIYORÖte yandan yönetimin yeni sezonda teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam etmeyeceği ve yeni bir isim için arayışların sürdüğü öğrenildi. Başkan Adil Gevrek, konuyla ilgili Malatya'da yerel bir kanalda açıklamalarda bulundu. Karaman ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Gevrek, tecrübeli teknik adamdan istifa etmesini istediklerini dile getirdi. Karaman'ın da sarı-siyahlı yönetimin bu talebi üzerine kulüpten kalan alacağını tahsil etmek için girişimlere başladığı ifade ediliyor.Hikmet Karaman, yeni sezonda bir takımda göreve başlaması halinde Yeni Malatyaspor'dan herhangi bir hak talep edemeyecek. Malatyaspor yönetiminin de Karaman'ın istifa etmesinin ardından yeni teknik adamı açıklaması bekleniyor. Kamp çalışmaları için bugün Malatya'da toplanacak sarı-siyahlı ekibin başında sportif direktör Ali Ravcı'nın çıkacağı öğrenildi.GÖKHAN TÖRE BEŞİKTAŞ'A

Takımın tecrübeli isimlerinden Gökhan Töre'nin eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediği öğrenildi. Beşiktaş formasıyla 2013-16 ve 2017-19 sezonları arasında görev yapan Gökhan Töre, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımla yollarını ayırarak Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyeri olumsuz etkilenen Töre, bir dönem Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması da giymişti. Malatya ekibinin önemli isimlerinden birisi olan Gökhan Töre, bu sezon 28 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol atan tecrübeli futbolcunun 4 de asisti bulunuyor.

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