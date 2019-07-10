Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli'den sevindiren gelişme
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Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli'den sevindiren gelişme

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'nin ciddi bir sorununun olmadığı bildirildi.

Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli'den sevindiren gelişme, System.String[]
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Evkur, Spor
Evkur Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'nin ciddi bir sorununun olmadığı bildirildi.

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den transfer edilen ancak sakatlığından dolayı hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen Yiğithan Güveli'nin hazırlık maçında yeni bir sakatlık yaşaması yürekleri ağza getirdi.

Genç futbolcu, Bolu kampında oynanan hazırlık maçında bir pozisyonda acıyla kendini yere bırakarak, oyundan alınması işaretini yaptı. İlk kontrolleri saha kenarında yapılan Yiğithan'ın esnemeye bağlı küçük bir sakatlık geçirdiği ve ciddi bir durumun tespit edilmediği ifade edildi.

Kulüp sağlık heyeti tarafından buz tedavisine alınan başarılı futbolcunun tedbir olarak yarın MR'ının çektirileceği öğrenildi.

Yiğithan'ın yarın Rapid Bükreş ile oynanacak hazırlık maçında kadroya alınmayacağı belirtildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
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