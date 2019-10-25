Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli takımla çalışmalara başladı!
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli takımla çalışmalara başladı!

Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli takımla çalışmalara başladı!

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan Ghaylan Chaaleli'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgasında kırık tespit edildiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor'da Yiğithan Güveli takımla çalışmalara başladı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan Ghaylan Chaaleli'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgasında kırık tespit edildiği belirtildi.


Chaaleli'nin iyileşme sürecinin 4 hafta sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Antrenmanda aldığı darbe sonucu sol dirseğinden sakatlanan futbolcumuz Abdulsamet Damlu'nun yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda dirsek iç yan bağında birinci derece zorlanma ve aynı bölgedeki kaslarda ikinci derece yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Rehabilitasyonun 3-4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sakatlıkları sona eren futbolcularımız Arturo Mina ve Yiğithan Güveli ise takımla birlikte çalışmalara başladı." ifadelerine yer verildi.


Tunus, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:24 
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