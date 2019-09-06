Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da yönetimden takıma güvenoyu
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Yeni Malatyaspor'da yönetimden takıma güvenoyu

1 saat önce

Btc Turk Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, takımın son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah bu aradan en verimli şekilde çıkıp, Ankara maçından 3 puan almak istiyoruz.

Yeni Malatyaspor'da yönetimden takıma güvenoyu, System.String[]

Btc Turk Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, takımın son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah bu aradan en verimli şekilde çıkıp, Ankara maçından 3 puan almak istiyoruz. Hocamıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam" dedi.


Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve teknik heyet, 3 günlük izne ayrıldı. Sakatlıkları bulunan Fofana ve Gökhan Töre'nin tedavilerine devam edildiği sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına ise pazartesi günü başlayacak.


Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten de milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ve bu süreçte sakat oyuncuların iyileşmesini umduklarını kaydederek, "Milli arada da çalışmalarımıza yoğun bir tempoyla devam ettik. İnşallah bu aradan en verimli şekilde çıkıp, Ankara maçından 3 puan almak istiyoruz. Hocamıza ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Taraftarımız arkamızda durmaya devam ederse iyi sonuçların geleceğinden hiç şüphemiz yok" diye konuştu. - MALATYA

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Ankara, Selim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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