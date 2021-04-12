Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat camiayı endişelendiriyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat camiayı endişelendiriyor

12.04.2021 17:26
Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat camiayı endişelendiriyor, System.String[]

Süper Lig'de 12 haftadır kazanamayan ve gün geçtikçe küme düşme hattına yaklaşan Yeni Malatyaspor'da geçen sezon yaşanan kötü gidişatın bu yıl da sürmesi kentte spor camiasını endişelendiriyor.

Süper Lig'de 12 haftadır kazanamayan ve gün geçtikçe küme düşme hattına yaklaşan Yeni Malatya spor'da geçen sezon yaşanan kötü gidişatın bu yıl da sürmesi kentte spor camiasını endişelendiriyor. Camiada ortak görüş ise yönetim değişikliği olarak dillendiriliyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen ancak korona virüs salgını nedeniyle TFF'nin aldığı kararla ligde kalan Yeni Malatyaspor'da bu sezon da kötü gidişat sürüyor. Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 33 puan toplayabilen sarı-siyahlılar 16. sırada yer alıyor. Küme düşme hattında bulunan ve son 12 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor'un kötü gidişatı şehirdeki spor camiasını da üzüyor.

Kulübün son mali kongresinde 2019-2020 bütçesi oylamasında el kaldırmayan isimlerden olan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi ve Malatya Pencere Gazetesi Sahibi Mikail Pelit, takımdaki kötüye gidişatı yakından takip eden isimlerden biri. Geçtiğimiz sezon küme düşen Yeni Malatyaspor'da bu sezon hatalardan ders çıkarılıp aynı hatalara düşülmemesi adına yönetimin dikkatini çektiklerini belirten Pelit, "Ancak yönetim Malatya ile Yeni Malatyaspor'u bütünleştiremedi. Bundan kaynaklı olarak da yeniden sıkıntılar yaşandı. Özellikle futbolcu alacaklarının ödenmemesi ve yönetimin Malatya'yı yok sayarak takımı yönetmeye çalışması maalesef bu tabloyu ortaya çıkardı" dedi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e duyulan güvenin sarsıldığını ifade eden Pelit, dolayısıyla yerel yöneticilerin ve iş dünyasının da Yeni Malatyaspor'un yanında durmamaya başladığını söyledi. Bu durumu en son gerçekleştirilen Yeni Malatyaspor mali kongresinde gördüklerini belirten Pelit, "Hiçbir belediye başkanı, milletvekili ve yerel yöneticiler kongreye katılmadı, Yeni Malatyaspor yalnız bırakıldı. Elbette ki bunun tek sorumlusu Adil Gevrek'tir" ifadelerine yer verdi.

Yeni Malatyaspor'un ligden düşmesi ile şehrin de aslında düşmüş olacağını savunan Pelit, "Yeni Malatyaspor'un Malatya'ya sağladığı hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik anlamdaki kayıplar her geçen gün büyüyerek devam edecek" şeklinde konuştu.

"TARAFTARI YİNE KÜME DÜŞER MİYİZ KORKUSU SARDI"

Uzun dönem kentte spor yorumculuğu ve muhabirliği yapan ER TV Spor Yorumcusu ve Programcısı Fatih Avcı da takımın geçen sezonki gibi alt sıralara gerilemesinin spor camiasını üzdüğünü söyledi.

Küme düşülen sezonda yaşanan gelişmelerin bu yıl da birebir gerçekleştiğini vurgulayan Avcı, "Geçen sezon devre arasında ciddi anlamda futbolcu satışı gerçekleştirildi, yine hoca değişikliğine gidildi. Bu sezon da devre arasında futbolcu satıldı, yine teknik adam değişikliğine gidildi. 12 maçtır kazanamama serisi oldu. Bütün bunlar geçtiğimiz sezon küme düşen Yeni Malatyaspor'un yaşadığı şeylere benzer olunca taraftarı da yine küme düşer miyiz korkusu sardı" ifadelerine yer verdi.

Yeni Malatyaspor'un son haftalarda sergilediği oyunun da camiayı endişelendirdiğini dile getiren Avcı, "Bu anlamda Yeni Malatyaspor'un biran önce puanlar alması lazım. Kalan maçları da çok iyi puanlarla kapatarak yukarları çıkması lazım. Eğer küme düşersek ki bu düşüş daha çok yönetimsel olarak biliniyor. Yeni Malatyaspor'un kamuoyunun ve camianın desteği ile ligde kalması ve sezon sonunda mutlaka yönetim anlayışının değişmesi, yeni kan değişimi ve özellikle yeni vizyonlarla yola devam etmesi gerekiyor" dedi.

Son 3 sezondur sadece küme düşmemeye oynayan bir Yeni Malatyaspor izlediklerini ifade eden Avcı, "Oysaki Yeni Malatyaspor, çok büyük bir camia, daha büyük başarıları bekleyen bir camia. Buna uygun yönetim anlayışı geliştirilirse şehrimiz adına sevindirici olur" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen mali kongrede kulübün önceki sezon borcunun 60 milyon TL olduğunun açıklandığını da ifade eden Avcı, "Bu sezon için ise 90 milyon TL'yi bulması bekleniyor. Borcun giderek arttığı bir kulüp. Dolayısıyla çok sürdürülebilir bir yönetim anlayışı oluşturmuyor maalesef. Yeni Malatyaspor'un ekonomik, kurumsal ve sportif anlamda daha vizyoner yönetim anlayışına ihtiyacı var diye düşüyoruz" şeklinde konuştu.

(Selçuk Dönmez - Erdal Akbuğa/İHA)

Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat camiayı endişelendiriyor
Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat camiayı endişelendiriyor
Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat camiayı endişelendiriyor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Malatya, Pelit, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'daki kötü gidişat camiayı endişelendiriyor - Son Dakika Spor


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