Yeni Malatyaspor'dan 14 yaş altı milli takım seçmelerine 11 futbolcu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan 14 yaş altı milli takım seçmelerine 11 futbolcu - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan 14 yaş altı milli takım seçmelerine 11 futbolcu

6 saat önce

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.

Yeni Malatyaspor'dan 14 yaş altı milli takım seçmelerine 11 futbolcu, System.String[]

Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri, bölgelerde yapılan karşılaşmalarla devam ediyor.


Yeni Malatyaspor Kulübü 14 yaş altı seçmelerine 11 futbolcu vererek bölgede en fazla futbolcuyla katılım sağlayan kulüp oldu.


Yeni Malatya Stadyumu'nda Perşembe günü saat 13.00'te oynanacak seçme maçı ile devam edecek 14 yaş altı seçme karşılaşmaları, bu sene TFF'nin bölge müdürlüklerinin belirlediği sahalarda organize ediliyor.


Yeni Malatyaspor Kulübü adına seçmelere katılacak futbolcuların isimleri şöyle:


" Hakan Aslan, Yağız Taş, Eymen Avcı, Muhammet Göktürk Gök, İbrahim Usta, Mustafa Buğra Ersoy, Enes Nas, Osman Katipoğlu, Cevdet Deniz Aktaş, Mehmet Güneş, Murat Şahin Güler. Bölgelerde yapılan seçmeler sonucu oluşturulan takımların maçları, Genç Milli Takım antrenörleri tarafından izleniyor. Adana (2), Ankara (4), Antalya (2), Bursa (4), Diyarbakır (2), Erzurum (2), İstanbul (8), İzmir (4), Kayseri (2), Malatya (2), Sakarya (2), Samsun (2), Trabzon (2), Trakya (2), Van (2), İstanbul Amatör (4) bölgelerinden 46 takımda toplam 638 sporcunun yer alacağı organizasyon 29 Ocak 2020 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emekli olan güvenlik korucusu, kaz yetiştiriciliğine başladı
Eric Cantona'dan Manchester United'a sert eleştiri Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı Polisin kafasında şişe kırdığı iddia edilen milli boksör Adem Kılıçcı hakim karşısına çıktı

Son Dakika Haberleri
18:50 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması - Son Dakika Spor
18:44 Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret - Son Dakika Spor
18:39 Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Son Dakika Spor
18:39 Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da - Son Dakika Spor
18:39 Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:54:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'dan 14 yaş altı milli takım seçmelerine 11 futbolcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]