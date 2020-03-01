Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktörü Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Kemal Özdeş, yönetimle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Kemal hocayla karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık bugün itibarıyla. Başka bir teknik direktör düşünüyoruz ama netleşmedi" dedi.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti
Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 06:20:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'dan açıklama: Başka bir hocayla görüşüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]