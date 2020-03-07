Yeni Malatyaspor'dan Adil Gevrek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Adil Gevrek açıklaması - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan Adil Gevrek açıklaması

7 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maç sonrası bir grup taraftar tarafından aracı durdurularak fiziksel saldırıya uğradı.

Yeni Malatyaspor'dan Adil Gevrek açıklaması, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maç sonrası bir grup taraftar tarafından aracı durdurularak fiziksel saldırıya uğradı. Bu saldırının ardından Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar denildi: "Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların  vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayandırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur. Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz."


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:18 Kaynak: DHA
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