Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'dan Avrupa'ya başarılı veda
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Yeni Malatyaspor'dan Avrupa'ya başarılı veda

53 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda alınan 3-1'lik yenilginin ardından sahasında Partizan'ı 1-0 mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapatanYeni Malatyaspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak başarılı bir istatistiğe imza attı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda alınan 3-1'lik yenilginin ardından sahasında Partizan'ı 1-0 mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapatan Yeni Malatyaspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak başarılı bir istatistiğe imza attı.

2019-2020 sezonuna Sergen Yalçın ile başlayan ve kadrosuna kattığı oyuncularla güçlü bir takım oluşturan Yeni Malatyaspor, Avrupa serüvenine Partizan maçıyla nokta koydu. Sarı-kırmızılılar, 3-1'in rövanşında Malatya'da rakibini etkili bir oyun sonucu 1-0 yenmesine rağmen turu geçemeyerek grup aşaması hedefini başka bahara bıraktı.

Malatya ekibinde son Partizan maçında oynanan futbol ve alınan 1-0'lık galibiyet camiaya umut verirken, ikinci ve üçüncü turda oynanan toplam 4 maçta ortaya konan başarılı grafik ise dikkat çekti. Sergen Yalçın'ın talebeleri, 2. turda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile Malatya'da oynadığı ilk maçta sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın rövanşında ise Slovenya'da rakibini 1-0 yenerek üst tura uzandı.

Malatyaspor, üçüncü turda da Sırbistan'ın güçlü temsilcisi Partizan ile eşleşti. Belgrad'da oynanan ilk maçta rakibine 3-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, Malatya'daki müsabakada ise rakibini 1-0 yenmesine rağmen turu geçemedi. Malatya temsilcisi, Avrupa'da grup aşamasını görmeden elenmesine rağmen oynadığı oyun ve aldığı galibiyetlerle başarılı bir istatistiğe imza attı.

Sergen Yalçın'ın takımı, bu süreçte oynadığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'ya erken veda etmesine rağmen ülke puanına 2.5 puanlık bir katkı sundu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
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