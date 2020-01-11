Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: 'Etik değil' | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı: "Etik değil" | Transfer haberleri

6 saat önce

Beşiktaş'ın Guilherme transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a Guilherme isyanı:

Beşiktaş'ın Guilherme transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Brezilyalı Guilherme'yi kadrosuna kattı.


YAPILAN ETİK DEĞİL


Bu gelişmenin üzerine canlı yayına bağlanan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Beşiktaş'tan herhangi kimse aramadı bizi. Ben bunu etik görmüyorum zaten. Kiralık olarak oyuncu bizde bulunuyor. Menajerinin görüştüğünü biliyoruz. Etik olmayan tarafı da bu. Ben haberleri görünce rahatsız oldum. Beşiktaş'ın aramasını bekliyorum. Yapılan etik değil. " dedi.


HUKUKEN TRANSFER OLABİLİR


Adil Gevrek sözlerini "Beşiktaş'ın Benevento ile görüştüğünü biliyoruz. Olaylar hiç etik değil. Mesela Fenerbahçe bizden oyuncu aldı ve tüm olay boyunca bizim haberimiz vardı. Hukuken transfer olabilir ama ben yapılanları kesinlikle etik bulmuyorum. Bizi arayacaklarını söylediler ama hiç kimse aramadı. Biz oyuncuya izin verdik aslında." ifadeleriyle tamamladı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:23 
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