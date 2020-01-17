Yeni Malatyaspor'dan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan birlik ve beraberlik mesajı

6 saat önce

Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, camiaya seslenerek, "Yeter ki inanalım, gerisi kolay. Önümüzde tertemiz bir sayfa var. Biz bu temiz sayfaya güzel şeyler yazmak istiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor'dan birlik ve beraberlik mesajı, System.String[]

Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Selim Pilten, camiaya seslenerek, "Yeter ki inanalım, gerisi kolay. Önümüzde tertemiz bir sayfa var. Biz bu temiz sayfaya güzel şeyler yazmak istiyoruz" dedi.


Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da Kulüp 2. Başkanı Selim Pilten, kendilerini tamamen lige verdiklerini söyledi.


Önlerinde bulunan Başakşehir mücadelesini kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Pilten, "Önümüzde zorlu bir Başakşehir müsabakası var. Hazırlıklarımıza Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde devam ediyoruz. Hocamız kendisini defalarca ispatlamış bir isim. Bu aşamada da kendisine güveniyoruz. Sergen hocamıza da bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Futbol dünyasında bu tür ayrılıklar hep olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Artık önümüzde tertemiz bir sayfa var. Biz bu temiz sayfaya güzel şeyler yazmak istiyoruz. Bu anlamda camiamızın bu süreçte Ali Ravcı hocamıza her anlamda destek olmasını istiyoruz" diye konuştu.


"Alacağımız puan ya da puanlar büyük önem taşıyor"


Pilten, hafta sonu oynayacakları maça İstanbul'da yaşayan Malatyalıları da davet ederek, şunları söyledi:


"Hafta sonu deplasmanda Başakşehir takımıyla karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz oldukça kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Oradan alacağımız puan ya da puanlar büyük önem taşıyor. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. İstanbul'da yaşayan Malatyalıları maçımıza bekliyoruz." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı
Sergen Yalçın'ın, transferdeki anlaşmazlık yüzünden gönderildiği iddia edildi UEFA, 2018 finans yılı raporunu yayımladı Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:42:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'dan birlik ve beraberlik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]