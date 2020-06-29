Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu ve hakem tepkisi! - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu ve hakem tepkisi!

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında aleyhlerine verilen kararların "talihsizlik" olduğunu söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında aleyhlerine verilen kararların "talihsizlik" olduğunu söyledi.

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Futbolcularını Fenerbahçe maçındaki mücadelelerinden dolayı kutlayan Çelikel, şöyle devam etti:


"Zor bir deplasmandı, yenildik ama tüm Türkiye yaşananları gördü. Bu sezon hakemlerin verdiği kararlar nedeniyle 15 puanımız çalındı. Ne hikmetse son zamanlarda Yeni Malatyaspor üzerinde hakemler tarafından bir algı yapılıyor. Hakemler bizim canımızı yaktı ve yakmaya devam ediyor. Biz adaleti herkes için istiyoruz. Emek veriyor, uğraşıyoruz ama birisi gelip, emeğinizi hiçe sayarak olmayacak bir kararla oyuncunuzu kırmızı kartla atabiliyor. Buradan karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı verdiği yanlış kararlardan dolayı kınıyorum."


Türkiye Futbol Federasyonuna seslenen Çelikel, "Lütfen artık Anadolu kulüplerine sahip çıkın. Haklarımız heba edilmesin. En azından bu yapılanları görüp ona göre karar alınsın." ifadelerini kullandı.


Hakkı Çelikel, Gökhan Töre'yle yaşadığı pozisyon nedeniyle Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na da tepki gösterdi.


"Yeni Malatyaspor, herkese inat bu ligde kalacak"


Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyete üzüldüklerini ancak önlerine bakmaları gerektiğini dile getiren Çelikel, şunları kaydetti:


"Bu hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Fenerbahçe mağlubiyeti ister istemez morallerimizi bozdu ama biz ekip olarak bu moral bozukluğunu atıp Gençlerbirliği maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Yeni Malatyaspor, şanıyla, şerefiyle, onuruyla, mücadelesiyle herkese inat bu ligde kalacak. Bunu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Biz kimsenin hakkını yemedik bu saatten sonra yemeyiz de; yeter ki bizim hakkımızı yenmesin. Mücadelemizi son haftaya kadar sürdürüp Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız."


Yeni Malatyaspor, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:35 

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu ve hakem tepkisi! - Son Dakika Spor
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