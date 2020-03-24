Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Yeni Malatyaspor'dan Fatih Terim'e anlamlı mesaj, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.


Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz. Bu görünmeyen düşmanla hep birlikte gönül gönüle savaşacağız. Türk halkının zorluklar karşısında gösterdiği refleksler şanlı destanların yazılmasına kapı açmıştır. İnanıyoruz ki halkımız yine bir destan yazacaktır. Fatih Terim hocamız futbolseverlerin simge isimlerindendir. Biz onu mücadeleci, lider, asla pes etmeyen kişiliği ile tanıdık. Bu hastalık mücadelesinde de kazananın Hocamız olacağına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle başta Fatih Terim ve ailesi olmak üzere Galatasaray ile futbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:47 Kaynak: İHA

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