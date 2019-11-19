Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un ikinci başkanı Selim Pilten, Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Biz de bu sezon oynadığımız ofansif ve keyif veren oyunla ligin renkli takımlarından birisi olduk.

Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un ikinci başkanı Selim Pilten, Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Biz de bu sezon oynadığımız ofansif ve keyif veren oyunla ligin renkli takımlarından birisi olduk. Bu anlamda hafta sonu kaliteli bir müsabaka izleyeceğiz diye düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.


Yeni Malatyaspor'un ikinci başkanı Selim Pilten, İHA muhabirine yaptığı açıklamada ligin 11 haftalık bölümünde iyi bir performans sergilediklerini ve bu gidişatlarına Fenerbahçe galibiyetiyle devam etmek istediklerini söyledi. Oynadıklarını son 2 deplasman maçında galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu belirten Pilten, "Son iki maçımızı deplasmanda oynadık. İki maçı da berabere tamamladık ama galibiyeti hak eden taraf bizdik. Bu müsabakalar geride kaldı ve önümüzde zorlu bir 90 dakika var. Fenerbahçe takımı ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Biz de bu sezon oynadığımız ofansif ve keyif veren oyunla ligin renkli takımlarından birisi olduk. Bu anlamda hafta sonu kaliteli bir müsabaka izleyeceğiz diye düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.


"Hafta sonuna kadar eksiğimiz kalmayacak"


Sakat futbolcuların durumuyla ilgili de bilgi veren Pilten şunları söyledi:


"Takımımızda oynadığımız son maçta Bifouma, Rahman, Chaalali ve Fofana'nın sakatlıkları bulunuyordu. Bu futbolculardan Bifouma zaten takımla birlikte çalışıyordu. Fofana, Chaalali ve Rahman da artık tamamen düzeldi diyebiliriz. İnşallah hafta sonuna kadar hiç bir eksiğimiz kalmayacak. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puan almak istiyoruz." - MALATYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Galatasaray'dan Mehmet Ekici'ye teklif: Bize gel Fenerbahçe'de Boateng hareketliliği! İstanbul'da kritik görüşme Fenerbahçe borsada kazandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:31:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]