Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem isyanı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem isyanı! - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem isyanı!

1 saat önce

Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası hakem isyanı!, System.String[]

Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.


İşte Adil Gevrek'in açıklamaları;


"Bifouma'nın iptal edilen penaltısı ofsayt nedeniyle iptal edildi, ofsaytta hata yapılmıyor, ofsaytsa, ofsayttır. İlk yarının sonunda bir penaltı var, VAR'a gidilmeyen bir penaltı, arkadaşlar gösterdi. Bu pozisyona mutlaka bakılır, gördüğüm kadarıyla penaltı. Alanyaspor maçında Hadebe'nin yaptığı pozisyon için eli açık dediler, vücuttan sekince olmuyor diyorlar ama bugün o el açıktı ve bir penaltıydı"


VAR'A NEDEN GİDİLMİYOR?


"%100 verilmeyen bir penaltımız var, karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor. Hakem beni VAR'a çağırmadıkları için maçı bitirdim demiş, öyle bir yorumu var. Canımız çok yandı, ilk yarı özellikle çok yandı. Bu konuştuklarımız ve pozisyonlarımız, bunlar gündeme gelmiyor."


Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:37 
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