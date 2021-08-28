Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması - Son Dakika

Doğu Anadolu ekibi, Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçti. Sarı-siyahlıların gollerini Adem Büyük ve Tetteh attı. Ligde puanını 6'ya çıkaran Yeni Malatyaspor, sahasında aldığı ilk galibiyetle taraftarını mutlu etti. Maç sonu futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, birlikte galibiyetin tadını çıkarttılar.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı yenen Yeni Malatyaspor 'da taraftar ve futbolcular maç sonu galibiyetin tadını çıkardı.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı