Yeni Malatyaspor'dan galibiyet kutlaması - Son Dakika

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı yenen Yeni Malatyaspor'da taraftar ve futbolcular maç sonu galibiyetin tadını çıkardı.
Doğu Anadolu ekibi, Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla geçti. Sarı-siyahlıların gollerini Adem Büyük ve Tetteh attı. Ligde puanını 6'ya çıkaran Yeni Malatyaspor, sahasında aldığı ilk galibiyetle taraftarını mutlu etti. Maç sonu futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, birlikte galibiyetin tadını çıkarttılar.
(Veysel Korkmaz/İHA)
Kaynak: İHA
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