Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması Açıklaması

2 gün önce

Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcuları Guilherme Costa Marques'in Trabzonspor ile görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan Guilherme açıklaması Açıklaması, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcuları Guilherme Costa Marques'in Trabzonspor ile görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Trabzonspor Kulübünün sözleşmeli futbolcuları Guilherme ile kulübün yazılı izni olmadan görüşmeler yaptığı ve futbolcuyu bu sabah itibarıyla takımın kamp yaptığı otelden izinleri dışında Trabzon'a çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübüne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Şöyle ki yıllara mal olmuş Trabzonspor - Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır. Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transferin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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