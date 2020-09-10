SPOR Yeni Malatyaspor'dan imza şov - Son Dakika

SPOR Yeni Malatyaspor'dan imza şov

SPOR Yeni Malatyaspor'dan imza şovTaha AYHAN MALATYA (DHA) - Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni transferlerini basına ve kamuoyuna tanıttığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

SPOR Yeni Malatyaspor'dan imza şov

Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni transferlerini basına ve kamuoyuna tanıttığı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Adem Büyük, Murat Akça, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh, Christian Cueva, Fernando Zuqui, Guido Herrera, Zeki Yavru, Eray İşcan ve Doğukan Emeksiz'in Malatya ekibiyle sözleşme imzaladığı törende, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da yer aldı.

İmza töreni öncesinde açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Bu statta hep birlikte çok üzüldük. Taraftarımız, camiamız, üzüldü. Bu sene özellikle yaptığımız transferlerde bir daha bu sıkıntıları yaşamamak için çok titiz davrandık. Yeni Malatyaspor büyük bir camiadır. Bu büyük camiaya, aramıza katılan futbolcularımızla inşallah büyük başarılara imza atarız. Daha önce birlikte çok büyük başarılara imza attık. İnşallah bundan sonra da yeni transferlerimizle, mevcut kadromuzla hep birlikte bu sene büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Geçen sene yaşamış olduğumuz sıkıntıları bir daha yaşamamak için titiz davrandık. Transfer sezonu devam ediyor. 2 ya da 3 transfer daha yapacağız. Hocamızla konuştuk, özellikle de stoper bölgesine transfer yapacağız. Onları da en kısa süre içerisinde yaparak bir an önce ailemize katmak istiyoruz. Transfer son güne kadar bitmez. İnşallah hocamız ve futbolcu kardeşlerimizle bu yolda yürüyeceğiz, bu yolda da herkesi yanımızda istiyoruz. Birlikte güçlüyüz. Taraftarlarımız takıma sahip çıksınlar dedi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu dile getiren Adil Gevrek, Fazlasıyla karşılayacağına inanıyorum. Sportif başarı önemli ama Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi anlamında da denge önemli. Bir harcama limiti var. Biz de bu sınır içerisinde davranıyoruz. İnşallah o konuyla alakalı da sıkıntı yok. Beklentiyi fazlasıyla karşılayacaklarına inandığımız için bu transferleri yaptık. Biz inanıyoruz, sizde inanın. Bu takım Allah'ın izniyle çok büyük işler başaracak ifadelerini kullandı.

HAMZA HAMZAOĞLU MALATYASPOR'U DAHA İYİ VE HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAYA GAYRET EDECEĞİZ

Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise şöyle konuştu Geçen hafta yapılan testler pozitif çıktı, son iki testimiz negatif çıktı ama yine biz tedbirli olalım çünkü bu virüsün nasıl bir şey olduğu belli değil. Bir gün çıkıyor, bir gün çıkmıyor. Onun için hem kendimizi hem de başkalarını koruyalım. Yeni sezon hayırlı olsun. Geçtiğimiz sezon pek istenilen gibi olmadı ama bu sezona yaptığımız transferle birlikte elimizde geçen seneden kalan diğer oyuncularla beraber iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu hafta lige başlayacağız. Tabii iyi de başlayabiliriz kötü de ama biz yolumuzu çizdik, emin adımlarla o yolda yürüyeceğiz. Tabii ki en önemli şey; burada hep beraber bir aile olarak, hepimizi birbirimizi severek, sayarak, saygı duyarak birbirimize Malatyaspor'u daha iyi ve hak ettiği yerlere taşımaya gayret edeceğiz. İnşallah bunu da başarırız.

KAMP ÇOK İYİ GEÇTİ DİYEMEM

Tamamlanan kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hamzaoğlu, Çok çok iyi geçti diyemem çünkü oyuncularımız zaman zaman aramıza sonradan katıldı. Bulunduğumuz ortam itibarıyla çok rahat çalıştığımızı da söyleyemeyeceğim çünkü küçük bir sahada çalışıyorduk, akşam büyük bir saha, bunlar biraz çalışma işlerimizi aksattı ama yine de elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya gayret ettik. Bir kere oyuncularımızın iyi niyetinden, çalışmasından ve özverilerinden son derece memnunum. Çok özverili ve gerçekten burayı, bu takımı seven ve burada oynamaktan keyif alan iyi bir kadroya sahibiz diye konuştu.

HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ GELİŞİYOR

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü Biz gelmeden önce bazı transferler yapılmıştı, hepsi de iyi oyuncular. Göreve geldikten sonra hem biz hem de yönetim gerekli çalışmaları yürüttük ve birlikte daha sonra yapılan transferlere karar verdik. Bundan sonrada belki bir ya da 2 transferimiz gerçekleşecek diye düşünüyorum. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor. Lig kolay olmayacak. Gerçekten çok derin bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. 40 maç, sıkıştırılmış bir lig, sakatlıların çok olabileceği, kart cezalıların olacağı bir lig yaşayacağız. O yüzden herkese ihtiyacımız var. İnşallah sezonu alnımızın akıyla güzel bir şekilde tamamlarız.

ERKAN KAŞ TRANSFERİ

Hamza Hamzaoğlu, Erkan Kaş takıma geri döndü, ne düşünüyorsunuz sorusuna, Erkan ile hep rakip olduk, dikkatimi çeken bir oyuncuydu. Geldiğimizde de kontratının bittiği ve ayrıldığı söylendi. Çok zor bir sezon bizi bekliyor ve o bölgede de bir alternatif oyuncuya ihtiyacımızın olduğunu düşündük. Baktık, araştırdık, bilinmeyenlere gideceğimize hiç değilse bildiğimiz bir oyuncu, Erkan'ı tekrar aramıza alalım dedik. Geçen sene burada yaşanmış bazı şeyler olmuş, buna da baktım. Bana göre, çok büyütülecek bir şey ortada yok. Burada Erkan ile de görüşüp, konuştuk, temiz ve düzgün bir çocuk. Bir takım oyuncusu ve arkadaşları da arası çok iyi, ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Malatya halkı her zaman hoş görülüdür, bağrına basmayı sever? yanıtını verdi.

BİR STOPER TRANSFERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR

Hamza Hamzaoğlu, bir stoper arayışında olduklarını kaydederek, 'Tabii eksiğimiz var. Bir stoper transferi yapmamız gerekiyor, şu ana kadar yapamadık. Hadebe hasta, daha hiç antrenman yapamadı, o yüzden oynama şansı yok. Aynı şekilde Mustafa'nın rahatsızlıkları vardı, çok fazla antrenman yapma imkanı bulamadı son günlerde ama elimizdeki imkanlarla Karagümrük maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir sonuçla dönebilirsek, güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Ama futbolda her şey var, kötü bir sonuçla da dönsek bu bizi yolumuzdan çevirmeyecek, biz kararlı bir şekilde bu seneki hedeflerimize doğru gideceğiz. Sezon içerisinde hedefleri belirlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Önce maçlara iyi hazırlanıp, ortaya bir şeyler koymak. Ondan sonra maçlar oynanmaya başladıkça hedeflerimizi belirleyeceğiz diye konuştu.

ADEM BÜYÜK MALATYA'YA ÇOK İSTEYEREK GELDİM

Galatasaray'dan transfer edilen Adem Büyük ise şu sözleri söyledi Buraya çok isteyerek geldim. Başkanımız biliyor, yakın çevrem de çok iyi bilir. Kontratım devam etmesine rağmen buraya geldim. Tabii ayrılık süreci çok kolay olmuyor ama sevdiğim, bildiğim ve hem takım hem de şehir olarak güvendiğim bir yere geldim. (44 numaralı formayla ilgili) Tabii ki böyle bir sorumluluğu almak isterim ama o numara şuanda burada sevdiğim bir kardeşimde. Onu da kırmamak adına, sizi de üzmek istemiyorum ama 44 numara kardeşim Murat Akça'da olduğu için bu talebinizi üzülerek reddetmek zorundayım çünkü takımımızın oyuncusu, daha önce burada da forma giymiş, sevilen bir arkadaşımız. O yüzden bu konuda beni affetmenizi rica ediyorum. Ne siz üzülün ne de biz üzülelim, sadece bizi desteklemeye devam edin. Geçmişte yaşanmış bazı sıkıntılar olmuş olabilir ama bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına taraftar, yönetim, futbolcular, her zaman yaptığımız gibi birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. 2 sezon Yeni Malatyaspor'da forma giymiştim. Bu zaman zarfında her zaman ağabey kardeş olduk. Yeri geldi kavga ettik, yeri geldi tartıştık ama sahaya çıktığımız zaman hepimiz kardeşiz. Saha dışında bir problem yaşamıyorsak, hiçbir problem yoktur. Sahada olan sahada kalmalıdır. Oynadığım takımlarda genel prensibim hep bu olmuştur. Evet, kinse kimseyi sevmek zorunda değil ama herkes için bir ortak payda da buluşacaksak saygı duymak zorundayız. Ben bunu herkesten rica ediyorum. Biz elimizden geleni yapacağız. Savaşımızı, kavgamızı devam ettireceğiz. Geçen seneki oluşan kötü tablodan dolayı sizler kadar bende üzüldüm. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına futbolcu kardeşlerim ve ağabeylerimden tek ricamız savaşmak, mücadele etmek olacak.

SPOR Yeni Malatyaspor'dan imza şov

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Malatyaspor, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Yeni Malatyaspor'dan imza şov - Son Dakika Spor

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