Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'dan kaleye takviye
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Yeni Malatyaspor'dan kaleye takviye

1 saat önce

Transferin hızlı takımı Yeni Malatyaspor bir takviye de kaleye yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan kaleye takviye, System.String[]
Transferin hızlı takımı Yeni Malatyaspor bir takviye de kaleye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan 33 yaşındaki tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı transfer etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçına hazırlanan Yeni Malatyaspor, bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı. Sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile yeniden anlaşmayan Malatya temsilcisi Farnolle'ye alternatif olarak en son Alanyaspor'da forma giyen Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı. 33 yaşında 1,94 boyundaki tecrübeli eldiven attığı imzayla kendisini sarı-kırmızılı renklere bağladı.

Ufuk'un transferinin Alanyaspor'dan hocası olan Sergen Yalçın'ın onayı ile yapıldığı belirtildi. - MALATYA
Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
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