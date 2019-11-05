Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'dan Kasımpaşa maçının hakemine tepki
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan Kasımpaşa maçının hakemine tepki

Yeni Malatyaspor'dan Kasımpaşa maçının hakemine tepki

7 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Kasımpaşa maçında hakemin karşılaşmanın önüne geçtiğini belirterek, "Hakem, hem teknik direktörümüze hem de futbolcumuza haksız yere kırmızı kart gösterdi.

Yeni Malatyaspor'dan Kasımpaşa maçının hakemine tepki, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Kasımpaşa maçında hakemin karşılaşmanın önüne geçtiğini belirterek, "Hakem, hem teknik direktörümüze hem de futbolcumuza haksız yere kırmızı kart gösterdi." dedi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında iki takımın da iyi performans sergilediğini ifade etti.

Gösterilen mücadeleden dolayı iki takımı da kutlayan Çelikel, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke şu an maçı konuşuyor olabilseydik ancak maçın hakemi karşılaşmanın önüne geçti. Hakem, hem teknik direktörümüze hem de futbolcumuza haksız yere kırmızı kart gösterdi. Maalesef futbolu konuşmamız gerekirken gündemimizde hocamıza ve oyuncumuza gösterilen haksız kırmızı kartı konuşuyoruz. Hakemi konuşmak istemiyorum ancak hakkımız yendiği için de içimizde tutamıyoruz. Hakem oyunu idare etmesi gerekirken resmen hocamızı atmak için uğraştı. Bunlar futbolda olur ancak üst üste gelmesi bizi üzüyor. Karşılaşmada kaçırdığımız iki puana çok üzülüyoruz ancak bir puan da puandır."

Hakkı Çelikel, duruşlarını bozmayacaklarını aktararak, "Önümüze bakacağız. Bu hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağız. Göztepe maçından galibiyetle ayrılarak liderliği zorlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım
Beşiktaşlı taraftarların Sergen Yalçın tezahüratına Malatya'dan yanıt! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi! Terim, Real Madrid karşısında "kaybetmekten korkmayan bir takım" istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:38:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'dan Kasımpaşa maçının hakemine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]