Yeni Malatyaspor'dan Kasımpaşa maçının hakemine tepki

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Kasımpaşa maçında hakemin karşılaşmanın önüne geçtiğini belirterek, "Hakem, hem teknik direktörümüze hem de futbolcumuza haksız yere kırmızı kart gösterdi." dedi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında iki takımın da iyi performans sergilediğini ifade etti.

Gösterilen mücadeleden dolayı iki takımı da kutlayan Çelikel, şu ifadeleri kullandı:

"Keşke şu an maçı konuşuyor olabilseydik ancak maçın hakemi karşılaşmanın önüne geçti. Hakem, hem teknik direktörümüze hem de futbolcumuza haksız yere kırmızı kart gösterdi. Maalesef futbolu konuşmamız gerekirken gündemimizde hocamıza ve oyuncumuza gösterilen haksız kırmızı kartı konuşuyoruz. Hakemi konuşmak istemiyorum ancak hakkımız yendiği için de içimizde tutamıyoruz. Hakem oyunu idare etmesi gerekirken resmen hocamızı atmak için uğraştı. Bunlar futbolda olur ancak üst üste gelmesi bizi üzüyor. Karşılaşmada kaçırdığımız iki puana çok üzülüyoruz ancak bir puan da puandır."

Hakkı Çelikel, duruşlarını bozmayacaklarını aktararak, "Önümüze bakacağız. Bu hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağız. Göztepe maçından galibiyetle ayrılarak liderliği zorlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.