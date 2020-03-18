Yeni Malatyaspor'dan korona virüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan korona virüs önlemleri - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan korona virüs önlemleri

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.

Yeni Malatyaspor'dan korona virüs önlemleri, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor da tesislerdeki önlemlerini arttırdı. Sarı-kırmızılılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman ve ekipleriyle düzenli olarak A Takım ve altyapı tesislerini dezenfekte ettiriyor. Malatya ekibinin ayrıca kulübe girip çıkanlar konusunda sınırlama getirdiği belirtildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:34 Kaynak: İHA

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