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Yeni Malatyaspor'dan kupa değerlendirmesi

7 saat önce

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 1. Lig takımlarından Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile eşleşti.

Yeni Malatyaspor'dan kupa değerlendirmesi, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda 1. Lig takımlarından Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile eşleşti. Kura çekimine katılan Yeni Malatyaspor yöneticisi Nusret Çaylak, 1. Lig'in güçlü ekiplerinden biriyle eşleştiklerini söyledi.

Çaylak, kupada gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini belirterek, "Ligde olduğu gibi kupada da en iyi noktayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz kupada geçen sezon Galatasaray ile yarı final oynadık. Bu anlamda artık daha tecrübeli bir takımız. Keçiörengücü'nün 1. Lig'de iyi bir görüntü ortaya koyduğu görülüyor. İlk maçı sahamızda oynayacak olmanın avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. İki kulvarda da güzel işler yapacak bir takımız. Ligdeki gidişatımız bunun en iyi kanıtı. Kupada da bu turu geçip, bir üst tura yükselmek amacındayız" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçları 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. İki ekip arasındaki eşleşmenin ilk ayağı Malatya'da oynanacak.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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