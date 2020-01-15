Yeni Malatyaspor'dan lig ve kupa açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan lig ve kupa açıklaması - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'dan lig ve kupa açıklaması

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel kupada ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Sivasspor karşısında çok ağır bir yenilgi aldık ve turu zora soktuk. Kötü gidişatı düzeltmek için gereken elbette yapılacaktır.

Yeni Malatyaspor'dan lig ve kupa açıklaması, System.String[]

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel kupada ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Sivasspor karşısında çok ağır bir yenilgi aldık ve turu zora soktuk. Kötü gidişatı düzeltmek için gereken elbette yapılacaktır. Şimdi önümüzde ikinci yarının ilk maçı olan Başakşehir karşılaşması var. Galip gelip bu yenilgiyi unutturmak istiyoruz. İkinci yarıya galibiyetiyle başlamak istiyoruz" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun ilk maçında deplasmanda D.G. Sivasspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu hafta başlayacak ikinci yarının tüm kulüplere hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Çelikel, "Ligimizin ikinci yarısı bu hafta başlıyor. Bu anlamda bütün takımlarımıza hayırlı bir sezon diliyorum. Onun öncesinde kupada Sivasspor ile zorlu bir maça çıktık ve çok ağır bir yenilgi aldık. Açıkçası beklemiyorduk. Kötü gidişatı düzeltmek için gereken elbette yapılacaktır. Şimdi önümüzde ikinci yarının ilk maçı olan Başakşehir karşılaşması var. Galip gelip bu yenilgiyi unutturmak istiyoruz. Galibiyetiyle başlamak istiyoruz. İnşallah Yeni Malatyaspormuz için büyük başarıların yaşandığı bir ikinci yarı olur. Devre arasında verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Kampımızdaki yoğun çalışmalarımızın meyvesini ligin ikinci yarısında alacağımızı umuyorum. Önemli bir kadro kalitesine sahibimiz. İkinci yarı için yapacağımız takviyelerle birlikte daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum" dedi.


"Kupada turu zora soktuk"


Çelikel, ligdeki hedefleriyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:


"İkinci yarıya Başakşehir galibiyetiyle başlamak istiyoruz. Bu sezon da Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyoruz. Kupada turu zora soktuğumuzu söyleyebilirim. Liglerin ikinci yarıları her zaman zor geçmiştir. Bu bilinçle hareket ettiğimizi ifade etmek isterim. Ben ligin ikinci yarısında puan tablosunda bambaşka bir şekillenmenin olacağını düşünüyorum. İnşallah biz de kafamızdakileri gerçekleştirerek önemli başarılara imza atarız." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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