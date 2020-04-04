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Yeni Malatyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek
6 saat önce
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de kulüp olarak 100 bin lirayla katılıyoruz.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de kulüp olarak 100 bin lirayla katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:41
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