Yeni Malatyaspor'dan penaltı tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'dan penaltı tepkisi - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'dan penaltı tepkisi

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel Galatasaray maçında penaltılarının verilmemesine tepki göstererek, "Tüm Türkiye'nin gözü önünde penaltımız verilmedi.

Yeni Malatyaspor'dan penaltı tepkisi, System.String[]

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel Galatasaray maçında penaltılarının verilmemesine tepki göstererek, "Tüm Türkiye'nin gözü önünde penaltımız verilmedi. Bu pozisyonda neden VAR'a gidilmez bana kim izah edebilir. İnanın çok şaşkınız ve hayal kırıklığı içerisindeyiz. Yazıktır günahtır. Bu kadar da Anadolu takımlarını küçümsemesinler" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan Yeni Malatyaspor'da müsabakanın hakem kadrosuna tepkiler dinmek bilmiyor.

Kulübün Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel yaptığı açıklamada Türkiye'nin gözü önünde penaltılarının verilmediğini söyledi.

"Adalet herkese lazım, sadece 4 büyüklere değil"

Yeni Malatyaspor olarak oynadıkları Galatasaray müsabakasında alkışı hak eden bir performans sergilediklerini kaydeden Çelikel, "Yeni Malatyaspor olarak puan için çıktığımız Galatasaray karşılaşmasında oldukça başarılı bir performans ortaya koyduk. Gol ya da goller bulabileceğimiz pozisyonlarımız vardı. Fakat öyle bir pozisyon var ki, tüm Türkiye'nin gözü önünde penaltımız verilmedi. Bu pozisyonda neden VAR'a gidilmez bana kim izah edebilir. İnanın çok şaşkınız ve hayal kırıklığı içerisindeyiz. Yani önünüzde bir ekran var ve pozisyonu izliyorsunuz. Bu penaltıyı vermemek nasıl izah edilebilir. Yazıktır, günahtır. Bu kadar da Anadolu takımlarını küçümsemesinler. Adalet herkese lazım, sadece 4 büyüklere değil. Emek veriyoruz, zaman harcıyoruz. Bu kadar kolay olmamalı bu işler" şeklinde konuştu.

Çelikel, Kemal Özdeş ile bir çıkış yakalayacaklarına inandıklarını da belirterek, "Galatasaray karşılaşmasında net bir şekilde gördük ki Kemal Hocamız takımda taşları yavaş yavaş oturtmaya başlamış. Sahada ne yaptığını bilen, rakibiyle başa baş oynayan bir takım vardı. Açıkçası bu oyun bize ilerisi adına umut verdi. Biz arkasının geleceğine inanıyoruz. Taraftarımız ve camiamız şimdiden önümüzdeki hafta oynayacağımız Antalya maçına motive olmalı" diye konuştu.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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