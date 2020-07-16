Yeni Malatyaspor'dan şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'dan şehitler için başsağlığı mesajı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeni Malatyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polislerimize ve Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polislerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor, Siirt, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'dan şehitler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
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