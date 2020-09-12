Yeni Malatyaspor'dan Sergen Yalçın'a "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen eski teknik direktörümüz, şu an Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 14:13 - Kaynak: AA
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