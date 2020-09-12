Yeni Malatyaspor'dan Sergen Yalçın'a "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen eski teknik direktörümüz, şu an Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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