Yeni Malatyaspor'dan Sivasspor maçı açıklaması

Yeni Malatyaspor As Başkanı Aziz Yalçınkaya, Sivasspor maçının zorluğuna vurgu yaparak, "Bu sezonun şu ana kadarki en flaş takımıyla karşılaşacağız. Dolayısıyla zor bir maç bizleri bekliyor. Ancak biz de futbol oynamayı düşünen ve sahasında kolay teslim olmayan bir takımız" dedi.



Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan As Başkan Aziz Yalçınkaya, kazanmaları gereken bir 90 dakikaya çıkacaklarını ifade etti. Haftanın en önemli maçının Malatya'da oynanacağını belirten Yalçınkaya, "Bir tarafta bu sezonun şu ana kadar ki en flaş takımı Sivasspor, diğer tarafta ise oynadığı futbol ve attığı gollerle ligin en keyif veren takımı Yeni Malatyaspor. Belki de Süper Lig'in en önemli maçı oynanacak Malatya'da. Futbol oynamayı düşünen ve sahasında kolay teslim olmayan bir takımız. Kazanarak ilk 5 yarışında olmak istiyoruz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bu haftaya kadar oynadığımız maçlarda bazı şansızlıklar yaşadık. Son dakikalarda yediğimiz goller olmasaydı bugün ekstradan 4 puanımız daha vardı. Tabii bir de tartışmalı hakem kararları var. Biz artık bu tür yanlış kararların bizim maçımızda olmasını istemiyoruz. Sivasspor maçında hakkaniyetli ve adil bir hakem yönetimi bekliyoruz" diye konuştu.



"Bir futbol resitali izlemek istiyorlarsa buyursunlar, gelsinler"



Yalçınkaya, Sivassspor karşısında en büyük kozlarının taraftarları olacağına da vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Sivas maçında en büyük kozumuz hiç şüphesiz taraftarımız olacak. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı taraftarımız. Bu hafta onlara daha çok ihtiyacımız olacak. Takımlarının oynadığı futbolla bu sezon daha mutlu olduklarının farkındayız. Cumartesi günü bir futbol resitali izlemek istiyorlarsa buyursunlar, gelsinler." - MALATYA