Yeni Malatyaspor'dan son dakika transferleri - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'dan son dakika transferleri

6 saat önce

Yeni Malatyaspr ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez ve Burundi Milli Takım oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor'dan son dakika transferleri, System.String[]

Yeni Malatyaspr ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez ve Burundi Milli Takım oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı. Süper Lig ekibi, Mısırlı Hafez ile satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar, Youssouf ile ise 3,5 yıllık anlaşma imzaladı.


Ara transfer döneminde Adis Jahovic, Rahman Buğra Çağıran, Yiğithan Güveli ve Guilherme ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, toplam 4 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.


Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 13 resmi maça çıkan Karim Hafez Türkiye'de daha önce Başakşehir forması da giydi.


Yeni Malatyaspor diğer transferi Youssouf Ndayishimiye ise Burundi A Milli Takım formasını giyiyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Burundi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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