Yeni Malatyaspor'dan sosyal medyadan hakaret içerikli yorumlara hukuki işlem

Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında takımın sergilediği performansın kulübe yakışmadığı, aynı zamanda taraftarı da üzdüğünün farkında olunduğu belirtildi.



"Nasıl ki başarıda hep birlikte seviniyorsak başarısızlıkta da 'hepimizin payı var' anlayışıyla yöneltilen haklı eleştirileri üzerimize aldık, almaya devam ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Fakat, özellikle sosyal medya platformlarımızda son dönemlerde bu büyük ailenin bir ferdiymiş gibi görünüp, küfür ve hakaret ağırlıklı yorum ve paylaşımlarıyla kulübümüze zarar veren kişilerin varlığı tespit edilmiştir. Bu anlamda sosyal medyanın etik kullanımı ve devletimizin bu yeni nesil iletişim platformunu daha doğru ve etkili kullanma adına yapmayı düşündüğü çalışmaların ışığında eleştiriye evet, küfür ve hakarete hayır diyoruz. Küfür ve hakaret içerikli yorumları yapan kişiler hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup, sosyal medya platformlarımıza ulaşmaları engellenmiştir."



